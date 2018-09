Cidades Campanha de vacinação contra pólio e sarampo continuará em cidades que não atingiram meta em Goiás Estratégias alternativas deverão ser adotadas para que meta de 95% seja alcançada por municípios, diz gerente de Imunização da Secretaria da Saúde do Estado de Goiás

A campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo continuará até a próxima sexta-feira (14) nos municípios goianos que não atingiram o nível geral do Estado, que é de 95% de cobertura vacinal. Segundo a Secretaria da Saúde do Estado de Goiás (SES-GO), 59 cidades ainda não alcançaram a meta de imunização para a primeira. Para a última, são 65 abaixo do índice. A...