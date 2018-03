Campanha arrecada produtos de beleza e cuidados pessoais para mulheres

Em ação ligada ao Dia Internacional da Mulher, celebrado na próxima quinta-feira (8), a Faculdade Sul-Americana (Fasam) promove neste mês a arrecadação produtos de beleza, higiene, cuidados pessoais e acessórios. O material será doado para Centro de Valorização da Mulher (Cevam), Hospital Araújo Jorge e Pastoral de Rua. A campanha foi chamada de “Doe amor, a Fasam compartilha”.

Os pontos de coleta estarão, a partir de quinta, dentro da faculdade, localizada na BR-153, no Jardim Luz. Além da entrega espontânea, as inscrições para os eventos acadêmicos do mês de março serão feitas mediante a doação de um produto de cuidado feminino. O valor tradicionalmente investido neste período na aquisição de brindes para o público feminino interno - funcionárias, professoras, coordenadoras e alunas - também será revertido em doação. Em 2017, a campanha arrecadou mais de três mil itens de higiene e beleza.

“Não poderíamos deixar de dar continuidade a uma ação de sucesso como essa campanha. Contamos com o apoio de todos para elevarmos a autoestima de milhares de mulheres em Goiânia. Nosso objetivo é apoiar e demonstrar o respeito à proteção de direitos humanos”, afirma o diretor administrativo-financeiro da Fasam, Ítalo Castro.

Fazem parte da lista de produtos para doação: shampoo, sabonete, absorvente, creme dental, escova de dente, desodorante, hidratante, filtro solar, itens de maquiagem, esmalte, lixa de unha, pinça de sobrancelha, espelho de bolsa e bijuterias.