Caminhonete invade ginásio e mata ex-jogador de vôlei

Um homem morreu no início da manhã desta quinta-feira (5), após uma caminhonete invadir um ginásio no município de Assis Chateaubriand, no Paraná. As informações são do G1. A vítima foi identificada como Elder Coutinho, de 29 anos, secretário de esportes e ex-jogador de vôlei. Ele estava indo participar de uma reunião na secretaria, que tem sede dentro do ginási...