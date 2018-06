Cidades Caminhonete carregada com água pega fogo no Jardim Europa, em Goiânia A equipe suspeita que o fogo tenha começado em consequência de uma falha no motor do veículo

Uma caminhonete, carregada com galões de água, pegou fogo, na tarde desta terça-feira (19), na Avenida Inglaterra, no Jardim Europa, em Goiânia. O Corpo de Bombeiros foi chamado pra combater o incêndio. Após relato do motorista, a equipe suspeita que o fogo tenha começado em consequência de uma falha no motor do veículo, deixando em chamas toda a cabine da caminhonete,...