Vida Urbana Caminhoneiros interditam trecho da BR-153, em Jaraguá Motoristas reivindicam por melhorias nas estradas e alegam uma quantidade absurda de buracos

Atualizada às 12h53. Um grupo de caminhoneiros interdita totalmente, na manhã desta sexta-feira (11), um trecho da BR-153, na altura do km 32, próximo ao trevo para Goianésia, em Jaraguá, na região Central do Estado. Os motoristas reivindicam por melhorias nas estradas e alegam uma quantidade absurda de buracos. BR 153,Jaraguá- GO, Interdição da rodovia por ...