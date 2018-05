Cidades Caminhoneiros autônomos bloqueiam entrada de distribuidora de combustíveis em Goiânia Categoria reivindica que seja estabelecido um valor mínimo de frete

Atualizada às 9h21 Caminhoneiros autônomos bloquearam, na manhã desta segunda-feira (21), a entrada de uma distribuidora de combustíveis no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. O presidente do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Estado, Vantuir José Rodrigues, informou que um dos motivos da paralisação é que entre em vigor o Projeto de Lei 528. A proposta determina que...