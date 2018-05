Cidades Caminhoneiro morre ao ser atingido por pedra na cabeça na BR-364 Segundo a PRF, motorista foi atingido por manifestante quando deixava posto de combustível

Atualizada às 16h48 Um caminhoneiro foi morto com uma pedrada na cabeça ao sair de um posto de combustível na BR-364, em Vilhena, no leste de Rondônia, na tarde desta quarta-feira, 30. Ninguém foi preso. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a rodovia não tinha pontos de bloqueios em apoio à paralisação dos caminhoneiros, mas havia prot...