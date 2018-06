Cidades Caminhoneiro diz que ciclista morto em Goiânia cometeu suicídio José Marques, de 38 anos, prestou depoimento ontem na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito

O caminhoneiro que se envolveu no acidente com o ciclista Marcos Lima dos Santos foi ouvido na Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict) na manhã de ontem. Helder José Marques, de 38 anos, confirmou na delegacia a versão dada no domingo à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e à própria Polícia Civil. O caso está sendo investigado, mas a principal hipótese é de q...