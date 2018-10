Cidades Caminhões ignoram proibição na Marginal Botafogo, em Goiânia SMT impediu, em fevereiro, tráfego de veículos pesados, acima de 4 toneladas em toda a via, mas motoristas continuam infringindo determinação no trecho

Os motoristas de caminhões e de ônibus que passam por Goiânia têm ignorado a proibição de tráfego de veículos pesados na Marginal Botafogo e, com isso, elevado o perigo de novos deslizamentos na pista. Desde fevereiro deste ano, a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade (SMT) proíbe, com placas de sinalização, a passagem de quaisquer veículos com ma...