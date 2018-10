Cidades Caminhões de milho e de combustível tombam na BR-153 e trânsito fica congestionado em Goiânia Parte da alça de acesso para a BR-153 está interditada

Dois acidentes com caminhões estão complicando o trânsito na BR-153, em Goiânia, na tarde desta quarta-feira (31). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão carregado com milho tombou na rodovia, próximo ao Carrefour, quando trafegava pela pista sentido Anápolis e aconteceu o acidente. De acordo com a PRF, o trânsito no local está lento. Apesar...