Cidades Caminhão tomba na Av. 85, no Setor Marista, e deixa trânsito em meia pista Motorista, que trazia carga de MDF de Minas Gerais, sofreu escoriações pelo corpo

O trânsito na Avenida 85, no Setor Marista, entre a T-55 e T-10, em sentido Setor Bueno, encontra-se em meia pista na manhã desta sexta-feira (1º). Um caminhão carregado de placas MDF tombou por volta das 7h30 e derramou combustível sobre a via. Uma equipe do Corpo de Bombeiros está a caminho do local para realizar a limpeza. O motorista, Adão Francisco, de 67 ...