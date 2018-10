Cidades Caminhão tomba e motorista morre na BR-364, em Portelândia Corpo do condutor ficou preso na cabine do veículo

Um caminhão carregado com carroço de algodão tombou na manhã desta segunda-feira (8), na BR-364, km 324, entre as cidades de Portelândia e Santa Rita do Araguaia, em Goiás. A carga se espalhou, causando a interdição total da via. Segundo informações do Corpo de Bombeiros (CBM), o motorista do veículo seguia no sentido Mineiros à Alto Araguaia e morreu no local. A equi...