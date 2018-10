Cidades Caminhão tomba e deixa trânsito lento na GO-020, em Goiânia Apesar do acidente, não houve vítimas graves. Polícia Militar (PM) acompanha a ocorrência

O trânsito está lento nos dois sentidos da GO-020, no Park Lozandes, próximo ao Autódromo de Goiânia. Uma carreta-bitrem, carregada com combustível tombou na pista por volta das 17 horas. Equipes da Polícia Militar (PM) estão no local. O motorista sofreu ferimentos leves e não houve outras vítimas ou veículos envolvidos. Informações preliminares da PM indicam que o ...