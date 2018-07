Cidades Caminhão tomba após pane mecânica na BR-060, em Goiás Acidente ocorreu nas proximidades da praça de pedágio da rodovia no início da manhã desta sexta-feira (13). Veículo foi destombado e será retirado do local nesta tarde. Motorista não sofreu ferimentos

Uma carreta carregada com milho tombou, na manhã desta sexta-feira (13), após o veículo sofrer uma pane mecânica nas proximidades da praça de pedágio na BR-060, em Goianápolis, na região metropolitana da capital. Segundo a Triunfo Concebra, concessionária que administra a rodovia, não houve derramamento de carga e o motorista não ficou ferido. No registro do aci...