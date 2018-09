Cidades Caminhão roubado no Mato Grosso é recuperado e devolvido ao dono em Goiás O veículo foi apreendido em um posto de combustível na BR-364, em Mineiros

Um caminhão roubado foi apreendido na manhã deste sábado (15), em um posto de combustível na BR-364, em Mineiros, região sudoeste de Goiás. O veículo estava carregado de algodão no momento que foi encontrado por agentes. De acordo com a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu em Rondonópolis, no Mato Grosso. O veículo de carga foi levado à delegacia de Mineiros...