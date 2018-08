Cidades Caminhão na contramão atropela dez e mata duas pessoas no Rio Motorista do veículo chegou a sair do local com vida na tarde desta terça-feira (7), mas morreu ao chegar no hospital; ele colidiu contra nove carros e uma moto

Uma pessoa morreu e outras nove foram atropeladas por um caminhão-reboque que trafegou pela contramão da rua Plínio de Oliveira, na Penha, zona norte do Rio, na tarde desta terça-feira (7). O motorista, cujo nome não havia sido divulgado até as 16h45, também morreu. As circunstâncias do atropelamento não haviam sido esclarecidas ainda. Testemunhas contaram à polícia q...