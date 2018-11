Cidades Caminhão fica preso em ponte do viaduto na Avenida 85, em Goiânia Previsão é que a pista seja liberada no início da tarde desta segunda-feira (26)

A Avenida 85, embaixo da ponte do viaduto, está interditada na manhã desta segunda-feira (26), sentido Centro, em Goiânia. Um caminhão ao trafegar pela via bateu na estrutura do viaduto e ficou preso. A previsão é que a pista seja totalmente liberada no início desta tarde. Não houve registro de feridos. Um guincho foi acionado para retirar o veículo. Agente...