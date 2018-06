Cidades Caminhão derruba passarela de pedestre na BR-060, em Carlândia O motorista não acionou a polícia e foi detido em Acreúna, diz Polícia Rodoviária Federal

Um caminhão que levava uma máquina agrícola derrubou uma passarela de pedestres, na manhã desta terça-feira (5), pela BR-060, em Carlândia, no Sul de Goiás. A estrutura de concreto ficou completamente destruída. O trânsito está impedido parcialmente, de acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O condutor do veículo não acionou a polícia e segu...