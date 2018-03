Caminhão com carga de soja pega fogo na GO-213, no interior de Goiás

Um incêndio ocorrido em uma carreta carregada com soja foi combatido, na tarde desta terça-feira (6), pelo Corpo de Bombeiros de Morrinhos, no km 22 da GO-213. De acordo com informações da corporação, a ocorrência foi informada, por volta das 15h, por um caminhoneiro que passou pelo local, que fica próximo ao povoado de Marcelândia, entre Morrinhos e Caldas Novas.

As chamas atingiram a carga e o cavalo mecânico. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros e um caminhão de apoio foram deslocados até o local para o combate. O motorista não sofreu ferimentos.

Até o fim desta tarde, o trânsito nas proximidades ocorria em meia pista. A carga, que ficou espalhada pela rodovia, já havia sido retirada.