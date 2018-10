Cidades Caminhão carregado com frango capota e é saqueado em Anápolis Veículo bateu em uma motocicleta e capotou na BR-060. Diversos motoristas pararam para pegar a carga

Um caminhão-baú carregado com frango tombou, na manhã desta quarta-feira (3), após colidir com uma moto, na BR-060, em Anápolis. O acidente aconteceu no km 93, sentido Anápolis-Brasília e, após o acidente, a carga ficou espalhada pela via. Diversos motoristas que passavam pelo local pararam para pegar as caixas de frango resfriado. De acordo com a Polícia Rodovi...