Cidades Caminhão carregado com farelo de soja tomba no Bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia Não houve feridos, informou à Polícia Rodoviária Federal

Um caminhão carregado com farelo de soja tombou na manhã desta terça-feira (12) enquanto passava pelo anel viário do Km 42, na BR-060, no Bairro Cardoso, em Aparecida de Goiânia. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi ao local para ajudar na contensão do vazamento de óleo do veículo. O motorista aguarda a cheg...