Um caminhão carregado com cerveja tombou, na manhã deste domingo (11), na Avenida Cruz Alta, no Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Parte das garrafas quebrou e o líquido se espalhou pela via. O motorista não se feriu.

A Polícia Militar enviou equipe para o local e isolou a área, evitando que a carga fosse saqueada. A empresa responsável foi acionada para retirar a carga.