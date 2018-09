Cidades Caminhão carregado com 30 toneladas de cimento tomba na BR-040 Apesar do acidente, motorista não ficou ferido

Um caminhão betoneira que transportava aproximadamente 30 toneladas de cimento tombou, por volta das 7h desta quarta-feira (26), na BR-040, no km 06, em Valparaíso de Goiás, entorno do Distrito Federal (DF). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o veículo estava estava na via vicinal e, quando tentou entrar na rodovia acabou tombando por causa do desnív...