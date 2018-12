Cidades Caminhão carregado com óleo de soja tomba e interdita trecho do Anel Viário Ainda não há previsão de quando a pista será totalmente liberada

Um caminhão carregado com óleo de soja tombou na manhã desta quarta-feira (5) e interdita o Anel Viário, próximo a BR-060, no Setor Chácaras Anhanguera, no sentido Guapó- Goiânia. Ainda não há previsão de quando a pista será totalmente liberada. A carga espalhou pela rodovia e os Bombeiros estão, neste momento, colocando serragem para que absorver o líquido. O moto...