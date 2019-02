Vida Urbana Caminhão carregado com álcool tomba na BR-153, perto de Pirenópolis A Polícia Rodoviária Federal pede que os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade, já que o trânsito está lento no local

Atualizada às 10h03. Um caminhão carregado com álcool tombou na manhã desta sexta-feira (8), na altura do km 410 da BR-153, entre Anápolis e o trevo de acesso a Pirenópolis. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) pediu aos motoristas que redobrem a atenção e reduzam a velocidade, já que o trânsito está lento no local. Ainda não há informações de feridos. Segundo a PRF, a preocupaç...