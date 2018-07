Cidades Caminhão cai em córrego às margens da BR-158, no interior de Goiás Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe da corporação em Rio Verde, a mais de 200 km do local, foi acionada para o atendimento. Não há informações sobre vítimas

No início da tarde desta quinta-feira (12), um caminhão saiu da pista e caiu no Córrego Bom Jardim, às margens da BR-158, em Bom Jardim de Goiás, na região Oeste do Estado. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), não há, até o momento, confirmação da presença de pessoas no veículo. Ainda segundo a corporação, o local é ermo e uma equipe da PRF no municí...