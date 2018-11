Cidades Caminhão bate em poste e deixa região do Setor Santa Efigênia sem energia em Goiânia Os semáforos da Avenida T-32 com a Alameda Cascavel estão desligados e ainda não há previsão para o religamento

Um caminhão bateu em um poste, na manhã desta terça-feira (13), e deixou sem energia a região do Setor Santa Efigênia. Os semáforos da Avenida T-32 com a Alameda Cascavel estão desligados e ainda não há previsão para o religamento. Agentes da Secretaria Municipal do Trânsito (SMT) estão no local para orientar os motoristas que passarem por ali. Servidores da Ene...