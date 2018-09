Cidades Caminhão é destruído pelo fogo na BR-153, em Rialma Veículo estava carregado com pneus, de acordo com o Corpo de Bombeiros

Um caminhão carregado com pneus pegou fogo, na tarde desta segunda-feira (17), na altura do KM 302 da BR-153 sentido Norte, em Rialma, a 180 quilômetros de Goiânia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o incêndio provocou a parada do veículo, que não colidiu com nenhum outro objeto na via. O veículo ficou completamente destruído. Apesar do susto, n...