Cidades Calor bate recorde nesta quarta (12) e Goiânia tem o dia mais quente do ano Segundo o Instituto ClimaTempo, a cidade ainda foi a capital mais seca do Brasil no dia de hoje

Esta quarta-feira (12) foi o dia mais quente do ano em Goiânia. Os termômetros marcaram 37,9°C às 15h, batendo o recordo do último dia 7, quando a temperatura chegou 36,5°C. Hoje, a cidade também se destacou por ter sido a capital mais seca do País, com 13% de umidade relativa do ar. As informações são do site ClimaTempo. Esse foi o sexto dia consecutivo com umidad...