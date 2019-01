Vida Urbana Calor bate novo recorde em Goiânia nesta terça-feira (22) Temperatura ultrapassou os 35°C na capital, que sofre com onda de calor

O goianiense sentiu na pele, nesta terça-feira (22), o terceiro recorde de calor sendo batido este ano. Hoje, Goiânia registrou 35,8°C, segundo os dados do site ClimaTempo, e superou os 34,8°C do último dia 16 e também os 34,7°C registrados nos dias 3 e 12 de janeiro, os antigos recordes. Ainda de acordo com o portal, a onda de calor deve continuar na região Centr...