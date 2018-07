Cidades Calçadas inadequadas dificultam acesso a espaços públicos na capital Pavimento irregular e interrupções em piso tátil são empecilho para deficientes visuais da capital

A quadra entre as avenidas T-4, T-13, T-14 e a Rua T-38 possui dois empreendimentos privados recém-reformados e a sede da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). Se uma pessoa com deficiência visual quiser se guiar pelo piso tátil neste espaço, vai conseguir andar apenas pela metade da quadra, tendo de parar justamente quando chegar no imóvel da OVG, que recebe diar...