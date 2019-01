Vida Urbana Caiado se manisfesta sobre rompimento de barragem e pede medidas para evitar novos desastres O rompimento da barragem já deixou seis internados e cerca de 200 desaparecidos

O governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, DEM, se manifestou por meio de uma nota sobre o rompimento da barragem de Brumadinho, nesta sexta-feira (25), na região Metropolitana de BH. Para Caiado, medidas devem ser tomadas para evitar o risco de novos desastres. O governador também ressaltou que não podemos perder as esperanças no momento. Leia a nota na ínt...