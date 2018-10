Cidades CAE do Senado anula patente que impedia genérico para tratar hepatite C Além disso, a CAE também decidiu convocar o ministro Marcos Jorge para dar explicações sobre o assunto

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou, nesta terça-feira (30), a edição de um Projeto de Decreto Legislativo que anula a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), ligado ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, de conceder patente do remédio sofosbuvir, medicamento usado no tratamento contra a hepatite C. A m...