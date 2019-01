Vida Urbana Cadela morta brutalmente em hipermercado vai estampar rótulos de cervejas; renda irá para ONGs Mais de 70 cervejarias farão o produto e o lucro será distribuído para instituições de proteção animal

A morte de uma cadela no estacionamento de uma loja do Carrefour em Osasco, na Grande São Paulo, em novembro do ano passado, chocou o Brasil. Milhares de pessoas se manifestaram nas redes sociais. A indignação também foi evidente entre os artistas, que pediram justiça. A cadela foi morta por um segurança. Depois de quase dois meses do ocorrido, um grupo de cervejar...