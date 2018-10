Cidades Cadela é arremessada do segundo andar de prédio, cai sobre barra de ferro e sobrevive Principal suspeita é uma mulher que discutia com o companheiro

Uma cadela foi arremessada do segundo andar de um prédio residencial, na última segunda-feira (1°), em Ceilândia, cidade a 25 quilômetros da capital do País, Brasília, no Distrito Federal (DF). Segundo informações do portal Metrópoles, o animal foi jogado do local por uma mulher após uma discussão com seu companheiro. A cadela caiu sobre uma barra de ferro, que atravessou seu corpo das costas até o peito ...