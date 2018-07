Cidades Cadeirante morre atropelado por ônibus em saída de terminal em Goiânia O motorista teria afirmado à polícia que a vítima estava atravessando fora da faixa de pedestres

Um homem morreu após ser atropelado por um ônibus na noite de hoje (3). Ao sair do Terminal Novo Mundo, em Goiânia, através de um retorno para acessar a avenida Buenos Aires, o motorista atingiu a vítima, que era cadeirante. Waldo Ferreira dos Santos, de 49 anos, morreu no local. De acordo com informações da Delegacia de Investigações de Crimes de Trâ...