Vida Urbana Cadastramento do Passe Livre Estudantil começa na próxima semana De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), o programa passará por mudanças para atender à atual situação financeira do Estado

O prazo para o cadastramento e recadastramento do Programa Passe Livre Estudantil (PLE) começa no próximo dia 18 de janeiro e vai até 29 de março, de acordo com o anuncio da Secretaria de Governo (Segov). Os estudantes interessados podem seguir as instruções do site www.segov.go.gov.br. A secretaria informou que os cadastrados vão passar por uma “rigorosa checagem ...