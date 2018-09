Cidades Cada juiz de Goiás cuida de 6,4 mil processos Dados são do Relatório Justiça em Números, elaborado pelo CNJ e que apurou dados de 2017

Com uma média de 6.421 processos por juiz e 2.032 por desembargador, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO) ocupa o 4º lugar em número de novos processos no ano de 2017 considerando apenas os tribunais de médio porte. No total, 562.065 novas ações foram protocoladas apenas em 2017, quando o número de casos pendentes já somava 1.678.787. Os dados são do Justiça ...