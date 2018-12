Cidades Cachorros auxiliam na procura por animal

O momento com mais adrenalina na caça com cães é o que antecede o abate do javali. O grupo de caçadores e caçadoras caminha pela trilha ao lado da plantação de soja, quando ouvem ao longe o som do uivo do cachorro da raça fox hunter, acompanhado via GPS. É o sinal de que localizaram o animal. Nessa hora, os outros sete cães, que acompanham o grupo, disparam em corrida na di...