Vida Urbana Cachorro prende a cabeça em portão de casa em Jataí e é socorrido por Bombeiros; veja vídeo 🎥 Cão foi liberado sem ferimentos

Um cachorro de rua precisou da ajuda do Corpo de Bombeiros na noite de sábado (22), ao enfiar a face no portão de uma residência em Jataí e ficar preso. De acordo com a corporação, foi utilizado no resgate um alicate corta-vergalhã e o animal conseguiu sair da grade do portão sem ferimentos. ...