Cidades Cachorro encontra ossada na porta de casa em Aparecida de Goiânia Material passará por perícia do IML para apurar se são mesmo de uma pessoa

Uma ossada, aparentemente humana, foi encontrada na noite de quinta-feira (15), no setor Virgínia Parque, em Aparecida de Goiânia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ossada, que seria um braço, foi encontrada por um cachorro na porta de uma casa que fica próxima a vários lotes baldios e locais sem asfalto. O material vai passar por perícia do Instituto M...