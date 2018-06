Cidades Cachoeira distribui cestas básicas após evento vazar para toda a imprensa, em Aparecida de Goiânia

O contraventor Carlos Cachoeira participou, na manhã desta sexta-feira (29), da doação de 200 cestas básicas no bairro Terra do Sol, em Aparecida de Goiânia. As cestas foram doadas pelo empresário ao projeto Instituto Solidário de Aparecida de Goiânia (Isag). A visita dele ao local vazou para toda a imprensa, mas ele preferiu não dar entrevistas. Cachoeira foi co...