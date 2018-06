Cidades Cachoeira deixa presídio Contraventor poderá trabalhar durante o dia e dormir em casa, no Condomínio Alphaville. Ele atuará como representante comercial em empresa farmacêutica

Após ficar 27 dias preso isolado em uma cela adaptada no Núcleo de Custódia, dentro do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, o contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi transferido para a Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto no início da noite desta quinta-feira (7). Ele deveria dormir no local e a expectativa é que volte para casa nesta...