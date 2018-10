Cidades “Cachoeira ainda não foi intimado”, afirma advogado sobre tornozeleira Segundo DGAP, Carlos Ramos tem até final do dia para se apresentar

Após decisão da 3ª Vara de Execução Penal, o empresário Carlos Augusto de Oliveira Ramos, o Carlos Cachoeira deveria voltar a utilizar a tornozeleira eletrônica até o final do dia desta quarta-feira (3). A determinação foi dada na última sexta-feira (28) acatando pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e, de acordo com a Diretoria Geral de Administração Penite...