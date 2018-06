Cidades Cachoeira é transferido para Semiaberto em Aparecida de Goiânia Contraventor deve passar a noite na unidade prisional, mas poderá sair após colocar tornozeleira

O contraventor Carlos Augusto Ramos, o Carlinhos Cachoeira, foi transferido para a Colônia Agroindustrial de Regime Semiaberto no início da noite desta quinta-feira (7). Ele estava preso no Núcleo de Custódia desde o dia 11 de maio e foi beneficiado por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o tirou do regime fechado. Ambas as unidades prisionais estão d...