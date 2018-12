Cidades Cabine de caminhão pega fogo na BR-153, em Porangatu O veículo estava carregado com plásticos, mas o fogo não chegou a atingir a carga

A cabine de um caminhão pegou fogo na manhã deste sábado (1º) na BR 153, próximo ao Povoado de Linda Vista, no norte do Estado, próximo a Porangatu. O Corpo de Bombeiros do município foi acionado para controlar as chamas. Conforme a corporação, o veículo estava carregado com plásticos, mas o fogo não chegou a atingir a carga. Ficou concentrado apenas na cabine do cam...