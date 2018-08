Cidades Célula do Comando Vermelho era administrada por irmãs, mãe e esposa de detento em Goiás Entre os crimes cometidos: tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e pelo menos 21 mortes apenas neste ano

De dentro do presídio de Formosa e com a ajuda da mãe, três irmãs e a esposa, Sérgio Dantas, preso desde 2015, comandava uma célula do Comando Vermelho nas regiões Sudoeste e Central de Goiânia. A constatação é da 2ª fase da Operação Thanatos, desencadeada pela Polícia Civil na última quarta-feira (15) e que resultou em 18 prisões temporárias, uma preventiva e 24 mandados d...