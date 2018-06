Cidades Cães-guia fazem adaptação a grandes centros em Goiânia Animais treinados por programa pioneiro em Goiás estão sendo acostumados a conviver com movimento da capital. Projeto atende a legislação federal

Fox, Amely e Fênix, os três cães labradores pioneiros do Programa Cão-Guia do Instituto Federal Goiano (IF Goiano) - Campus Urutaí, circularam com desenvoltura por vários pontos de Goiânia nesta quinta-feira (21) na primeira incursão a um grande centro urbano. Acompanhados do treinador, o professor Leonardo Goulart, o macho e as duas fêmeas visitaram avenidas de grande m...