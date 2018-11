Cidades Câncer é a segunda maior causa de morte entre crianças e adolescentes no Brasil Inca destaca a importância do diagnóstico precoce

O câncer é a segunda causa de morte entre crianças e adolescentes de um a 19 anos no país, atrás apenas das mortes por acidente. Entre as doenças, é a que mais mata nesta faixa etária. Para 2019, são esperados mais 12,5 mil novos casos. A boa notícia, entretanto, é que, em crianças, o potencial de cura é ainda mais alto do que nos adultos, devido ao tipo de c...