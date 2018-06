Cidades Câmeras mostram motorista de Henrique & Juliano fugindo após matar grávida em Goiânia; veja vídeo Denise Ferreira da Silva, 34 anos, foi assassinada com um tiro na nunca

O circuito de câmeras do condomínio onde Denise Ferreira da Silva, 34 anos, morava registrou Aginaldo Viríssimo Cuelho, 50, fugindo a pé após matá-la. A ex-mulher grávida de 4 meses foi morta com um tiro na nunca, na madrugada da última segunda-feira (4), no Setor Orientiville, em Goiânia. Nas imagens, Aginaldo após executar Denise aparece correndo pelas ruas do con...